Tournoi Mario Kart Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Mercredi 26 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Vous aimez les courses de voitures et Mario l’ami de tous les joueurs ?

Venez-vous affronter en combat singulier sur Mario Kart Deluxe 8 entre amis ou en famille sur la Switch. Qui sera le roi ou la reine de la course sur Mario Kart ? À vos marques, prêts, jouez !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-26T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-26T17:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 90

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90