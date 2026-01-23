Tournoi Mario Kart Bibliothèque Maurepas Rennes
Tournoi Mario Kart Bibliothèque Maurepas Rennes 23 janvier et 20 mars Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Seul, entre amis ou en famille, le tournoi vous invite à défier les plus grands circuits de Mario Kart.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-23T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-20T18:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38