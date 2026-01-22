Tournoi Mario Kart Bibliothèque Maurepas Rennes 23 janvier et 20 mars dans la limite des places disponibles

Seul, entre amis ou en famille, le tournoi vous invite à défier les plus grands circuits de Mario Kart.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T18:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

