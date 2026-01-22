Tournoi Mario Kart Bibliothèque Maurepas Rennes
Tournoi Mario Kart Bibliothèque Maurepas Rennes vendredi 23 janvier 2026.
Tournoi Mario Kart Bibliothèque Maurepas Rennes 23 janvier et 20 mars dans la limite des places disponibles
Seul, entre amis ou en famille, le tournoi vous invite à défier les plus grands circuits de Mario Kart.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-23T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-20T18:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38