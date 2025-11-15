Tournoi Mario Kart Loft Cinémas Châtellerault
Tournoi Mario Kart Loft Cinémas Châtellerault samedi 20 décembre 2025.
Tournoi Mario Kart
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Tounoi Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch !
Affrontez vous sur écran géant !
Profitez d’un after au LOFT Café après le tournoi !
En cas de désistement après une réservation, merci de vous rapprocher directement auprès du cinéma ! .
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Tournoi Mario Kart
German : Tournoi Mario Kart
Italiano :
Espanol : Tournoi Mario Kart
L’événement Tournoi Mario Kart Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne