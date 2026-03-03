Tournoi Mario Kart Loft Cinémas Châtellerault
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne
Début : 2026-04-04
Tounoi MARIO KART 8 Deluxe sur Nintendo Switch ! Affrontez vous sur écran géant. Un after se déroulera à l’espace café après le tournoi. .
