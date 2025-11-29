Tournoi Mario Kart Drusenheim

Tournoi Mario Kart Drusenheim samedi 29 novembre 2025.

Tournoi Mario Kart

46 rue du Général de Gaulle Drusenheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29 23:59:00

Date(s) :
2025-11-29

Pour petits et grands, venez vous affronter pour un tournoi de Mario Kart sur Switch.   .

46 rue du Général de Gaulle Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 9 88 00 37 03  mjpubsarl@gmail.com

