Tournoi Mario Kart Drusenheim
46 rue du Général de Gaulle Drusenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29 23:59:00
Date(s) :
2025-11-29
Pour petits et grands, venez vous affronter pour un tournoi de Mario Kart sur Switch. .
46 rue du Général de Gaulle Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 9 88 00 37 03 mjpubsarl@gmail.com
L’événement Tournoi Mario Kart Drusenheim a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme du Pays Rhénan