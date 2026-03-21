Tournoi Mario Kart Le Bragance Eu
Tournoi Mario Kart Le Bragance Eu jeudi 2 avril 2026.
Tournoi Mario Kart
Le Bragance Allée de Guise Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 18:00:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Au programme
️ Mario Kart 8 sur Switch
150cc
18 ans minimum
24 joueurs maximum
Lots à gagner
10€ l’inscription (1 consommation comprise)
Tirage au sort des poules et des circuits
Prépare-toi à déraper, lancer des carapaces et viser la première place
Les places sont limitées, alors ne traîne pas !
Sur inscription .
Le Bragance Allée de Guise Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 9 79 51 84 58 cafeplagetreport@gmail.com
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English : Tournoi Mario Kart
L’événement Tournoi Mario Kart Eu a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
Prochains événements à EU (Seine-Maritime)
- Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu — 28 mars 2026
- Concert Saint-Patrick Salle Michel Audiard Eu — 28 mars 2026
- Soirée Saint-Patrick Salle Michel Audiard Eu — 28 mars 2026
- Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu — 29 mars 2026
- Théâtre Nuits de juin Théâtre des Charmes Eu — 2 avril 2026