Tournoi Mario Kart Le Bragance Eu

Tournoi Mario Kart Le Bragance Eu jeudi 2 avril 2026.

Tournoi Mario Kart

Le Bragance Allée de Guise Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 18:00:00
fin : 2026-04-02

Date(s) :
2026-04-02

Au programme
️ Mario Kart 8 sur Switch
150cc
18 ans minimum
24 joueurs maximum
Lots à gagner

10€ l’inscription (1 consommation comprise)
Tirage au sort des poules et des circuits
Prépare-toi à déraper, lancer des carapaces et viser la première place
Les places sont limitées, alors ne traîne pas !
Sur inscription   .

Le Bragance Allée de Guise Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 9 79 51 84 58  cafeplagetreport@gmail.com

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English : Tournoi Mario Kart

L’événement Tournoi Mario Kart Eu a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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