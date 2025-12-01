Tournoi Mario Kart Vertical’Art Brest Gouesnou
Tournoi Mario Kart Vertical’Art Brest Gouesnou mardi 30 décembre 2025.
Tournoi Mario Kart
Vertical’Art Brest 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou Finistère
Début : 2025-12-30 19:00:00
Avis aux pilotes en herbe, aux stratèges de la banane et aux champions de la carapace bleue préparez-vous à une soirée de folie !
Au programme
Courses endiablées & lots à gagner
Planches à partager
La carte du restaurant à (re)découvrir
Que vous soyez pro du volant ou conducteur du dimanche, venez vivre une soirée 100% fun, entre gaming, convivialité et fous rires garantis.
Informations pratiques
Inscriptions gratuites ici https://my.weezevent.com/tournoi-de-mario-kart-ligue-automne-2025-3 .
Vertical’Art Brest 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 30 90 93 19
