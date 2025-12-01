Tournoi Mario Kart Vertical’Art Brest Gouesnou

Tournoi Mario Kart

Vertical’Art Brest 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou Finistère

Avis aux pilotes en herbe, aux stratèges de la banane et aux champions de la carapace bleue préparez-vous à une soirée de folie !

Au programme

Courses endiablées & lots à gagner

Planches à partager

La carte du restaurant à (re)découvrir

Que vous soyez pro du volant ou conducteur du dimanche, venez vivre une soirée 100% fun, entre gaming, convivialité et fous rires garantis.

Informations pratiques

Inscriptions gratuites ici https://my.weezevent.com/tournoi-de-mario-kart-ligue-automne-2025-3 .

