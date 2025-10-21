TOURNOI MARIO KART MÉDIATHÈQUE -LES DEUX RIVES Le Fauga

TOURNOI MARIO KART MÉDIATHÈQUE -LES DEUX RIVES Le Fauga mardi 21 octobre 2025.

TOURNOI MARIO KART

MÉDIATHÈQUE -LES DEUX RIVES 5 Place Cazalères Le Fauga Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Le plaisir de jouer ensemble au jeu mythique « Marioooo »! et qui sait? peut-être se qualifier pour la grande finale à Noé?

Êtes-vous prêts ? Alors c’est parti !

Tout public sur inscription .

MÉDIATHÈQUE -LES DEUX RIVES 5 Place Cazalères Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 35 04 13 mediatheque@lefauga.fr

English :

The pleasure of playing the mythical game « Marioooo » together! And who knows? maybe qualify for the grand final at Noé?

German :

Das Vergnügen, gemeinsam das legendäre Spiel « Marioooo » zu spielen und wer weiß, vielleicht für das große Finale in Noé qualifiziert zu sein?

Italiano :

Il piacere di giocare insieme al leggendario gioco « Marioooo » e, chissà, magari qualificarsi per la grande finale di Noé?

Espanol :

El placer de jugar juntos al legendario juego « Marioooo »! ¿Y quién sabe? ¿quizá clasificarse para la gran final de Noé?

