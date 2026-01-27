Tournoi Mario Kart Médiathèque René Pétillon Lesneven
Tournoi Mario Kart Médiathèque René Pétillon Lesneven samedi 14 février 2026.
Tournoi Mario Kart
Médiathèque René Pétillon 4 rue Chénier Lesneven Finistère
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 16:00:00
2026-02-14
Tu es un as du volant, tu sais placer des peaux de bananes aux parfaits endroits. Viens affronter tes ami.e.s au tournoi de Mario Kart 8 !
Sur inscription au 02.98.21.12.47 ou mediatheque.lesneven@orange.fr .
Médiathèque René Pétillon 4 rue Chénier Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
