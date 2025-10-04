Tournoi Mario Kart live Bibliothèque Victor Hugo Ifs

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T17:00

Enfile ton casque de pilote et prépare-toi pour une course endiablée !

Viens participer à notre tournoi Mario Kart Live, une compétition pleine de vitesse, de fun et de rebondissements.

Pour les enfants à partir de 7 ans.

Bibliothèque Victor Hugo 1 Esp. François Mitterrand, 14123 Ifs, France Ifs 14123 Calvados Normandie 0214372993 https://bibliotheques.caenlamer.fr/

