Tournoi Mario Kart Live Home Circuit Bibliothèque Villejean Rennes Mercredi 25 février, 15h00 dans la limite des places disponibles

Lors de ce tournoi de jeu vidéo, chacun est invité à prendre les commandes d’un kart issu de l’univers Mario et foncer sur un circuit au cœur de la bibliothèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-25T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-25T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32



