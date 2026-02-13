Tournoi Mario Kart Live Home Circuit, Bibliothèque Villejean, Rennes
Tournoi Mario Kart Live Home Circuit Mercredi 25 février, 15h00 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-25T15:00:00+01:00 – 2026-02-25T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-25T15:00:00+01:00 – 2026-02-25T17:00:00+01:00
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 32 »}]
Lors de ce tournoi de jeu vidéo, chacun est invité à prendre les commandes d’un kart issu de l’univers Mario et foncer sur un circuit au cœur de la bibliothèque. jeu vidéo ados