Tournoi Mario Kart Médiathèque Toul

Tournoi Mario Kart Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:30

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:30

La médiathèque organise un tournoi Mario Kart sur Switch… et les bibliothécaires sont sur la ligne de départ.

Pensez-vous pouvoir les doubler dans le dernier virage ?

La ou le plus rapide repartira avec un chèque-lire en poche. À vos manettes !

Animé par le personnel de la Médiathèque

Médiathèque 9 RUE DE HAMM 54200 Toul Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383658383 https://mediatheque.toul.fr/

