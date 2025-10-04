Tournoi Mario Kart Médiathèque Toul
Tournoi Mario Kart Médiathèque Toul samedi 4 octobre 2025.
Tournoi Mario Kart Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:30
Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:30
La médiathèque organise un tournoi Mario Kart sur Switch… et les bibliothécaires sont sur la ligne de départ.
Pensez-vous pouvoir les doubler dans le dernier virage ?
La ou le plus rapide repartira avec un chèque-lire en poche. À vos manettes !
Animé par le personnel de la Médiathèque
Médiathèque 9 RUE DE HAMM 54200 Toul Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383658383 https://mediatheque.toul.fr/
Quand le 7ᵉ art rencontre l’art de bâtir : une sélection cinématographique pour redécouvrir l’architecture sous un nouvel angle.
© Ville de Toul