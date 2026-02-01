Tournoi Mario Kart Phase de sélection Pont-l’Évêque

Tournoi Mario Kart Phase de sélection

Tournoi Mario Kart Phase de sélection

Dans le cadre du Festival Interface

Après avoir remporté la première édition du tournoi régional Mario Kart en 2024, votre Espace Public Numérique monte une nouvelle équipe cette année pour représenter Pont-l’Evêque et défendre son titre de champion !

Vous voulez faire partie de l’aventure ? Venez gagner votre place dans l’équipe pendant la phase de sélection ! La finale est prévu pour la fin mars.

Sur inscription. Gratuit. .

English : Tournoi Mario Kart Phase de sélection

Mario Kart Tournament: Selection phase

