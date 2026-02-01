Tournoi Mario Kart Phase de sélection Pont-l’Évêque
Tournoi Mario Kart Phase de sélection Pont-l’Évêque jeudi 19 février 2026.
Tournoi Mario Kart Phase de sélection
2 place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Tournoi Mario Kart Phase de sélection
Tournoi Mario Kart Phase de sélection
Dans le cadre du Festival Interface
Après avoir remporté la première édition du tournoi régional Mario Kart en 2024, votre Espace Public Numérique monte une nouvelle équipe cette année pour représenter Pont-l’Evêque et défendre son titre de champion !
Vous voulez faire partie de l’aventure ? Venez gagner votre place dans l’équipe pendant la phase de sélection ! La finale est prévu pour la fin mars.
Sur inscription. Gratuit. .
2 place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@ponleveque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi Mario Kart Phase de sélection
Mario Kart Tournament: Selection phase
L’événement Tournoi Mario Kart Phase de sélection Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Terre d’Auge Tourisme