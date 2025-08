Tournoi Mario Kart sur Switch Loireauxence

Tournoi Mario Kart sur Switch Loireauxence jeudi 28 août 2025.

Tournoi Mario Kart sur Switch

Bibliohtèque l’école Buissonnière Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-08-28 14:00:00

fin : 2025-08-28

2025-08-28

Avis aux pilotes en herbe et aux pros du dérapage contrôlé la bibliothèque organise un tournoi Mario Kart placé sous le signe de la vitesse, du fun et des carapaces lancées à point nommé !

Créez votre équipe de 2 personnes, choisissez ez vos personnages préférés et affrontez les autres joueurs sur les circuits les plus déjantés de l’univers Nintendo !

Un moment convivial et plein d’énergie, à partager entre amis ou en famille.

Equipes parent/enfant, ou frères/soeurs ou entre amis…

Sur inscription.

Dès 7 ans. .

Bibliohtèque l’école Buissonnière Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89

English :

Calling all budding drivers and controlled skid pros: the library is organizing a Mario Kart tournament for speed, fun and timely carapaces!

German :

Aufstrebende Rennfahrer und Profis des kontrollierten Driftens aufgepasst: Die Bibliothek organisiert ein Mario Kart-Turnier im Zeichen von Geschwindigkeit, Spaß und pünktlich geworfenen Panzern!

Italiano :

Chiamate a raccolta tutti i piloti in erba e i professionisti delle sgommate controllate: la biblioteca sta organizzando un torneo di Mario Kart all’insegna della velocità, del divertimento e delle conchiglie, che verranno inserite al momento giusto!

Espanol :

Llamamiento a todos los pilotos en ciernes y a los profesionales del derrape controlado: la biblioteca está organizando un torneo de Mario Kart centrado en la velocidad, la diversión y las conchas lanzadas en el momento justo

