Tournoi Mario Kart sur Switch Bibliothèque l'école Buissonnière Loireauxence
Tournoi Mario Kart sur Switch Bibliothèque l’école Buissonnière Loireauxence jeudi 26 février 2026.
Tournoi Mario Kart sur Switch
Bibliothèque l’école Buissonnière 20 rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : 
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-27 17:00:00
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-27 17:00:00
Date(s) :
2026-02-26 2026-02-27
Viens défier une autre équipe lors d’un tournoi Mario Kart sur la Nintendo Switch.
Tournoi, en binôme, pour les débutants, à partir de 8 ans.
Gratuit, inscription conseillée. .
Bibliothèque l’école Buissonnière 20 rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89
English :
Come and challenge another team to a Mario Kart tournament on Nintendo Switch.
