Tournoi Mario Kart Rue de Beaune Verdun-sur-le-Doubs
Tournoi Mario Kart Rue de Beaune Verdun-sur-le-Doubs vendredi 19 décembre 2025.
Tournoi Mario Kart
Rue de Beaune Ancienne école Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 17:30:00
fin : 2025-12-19 20:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Tournoi Mario Kart le 19 décembre de 17h30 à 20h à l’ancienne école de Verdun-Ciel. Renseignements et inscriptions au 06 08 71 19 88.
Viens jouer et découvrir ce que l’Espace de Vie Sociale peut t’apporter !
A partir de 15 ans. .
Rue de Beaune Ancienne école Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 71 19 88
English : Tournoi Mario Kart
L’événement Tournoi Mario Kart Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2025-12-02 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III