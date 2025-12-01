Tournoi Mario Kart Rue de Beaune Verdun-sur-le-Doubs

Tournoi Mario Kart

Rue de Beaune Ancienne école Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

2025-12-19 17:30:00

2025-12-19 20:00:00

2025-12-19

Tournoi Mario Kart le 19 décembre de 17h30 à 20h à l’ancienne école de Verdun-Ciel. Renseignements et inscriptions au 06 08 71 19 88.

Viens jouer et découvrir ce que l’Espace de Vie Sociale peut t’apporter !

A partir de 15 ans. .

