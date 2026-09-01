Informations pratiques

Les Aix-d’Angillon

Tournoi Mario Kart Wii

Les Aix-d’Angillon Cher

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Une journée conviviale dédiée au jeu vidéo aux Aix-d’Angillon, avec rétrogaming, consoles anciennes et un tournoi Mario Kart Wii.

Le Chaudron d’Augustine vous donne rendez-vous à la salle des fêtes des Aix-d’Angillon pour une journée placée sous le signe du jeu vidéo et de la convivialité. Au programme : rétrogaming, exposition d’anciennes consoles, jeux libres et tournoi Mario Kart Wii sur inscription. L’entrée à l’événement est libre ; les jeux libres sont proposés à 1 € la session et la participation au tournoi à 2 € par personne. Une offre de restauration sur place complètera la journée avec hot-dogs, glaces et crêpes.

Inscription obligatoire. .

Les Aix-d’Angillon 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 37 72 68 lechaudrondaugustine@gmail.com

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English :

A fun-filled day dedicated to video games in Les Aix-d’Angillon, featuring retro gaming, vintage consoles, and a Mario Kart Wii tournament.

L’événement Tournoi Mario Kart Wii Les Aix-d’Angillon a été mis à jour le 2026-09-10 par OT BOURGES