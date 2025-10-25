Tournoi Mario Kart World Charleville-Mézières

Tournoi Mario Kart World Charleville-Mézières samedi 25 octobre 2025.

Tournoi Mario Kart World

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Préparez-vous à vivre des moments de compétition intenses et de fun avec notre tournoi Mario Kart World sur Switch 2 !Que vous soyez un pilote chevronné ou un amateur de courses endiablées, ce tournoi est fait pour vous !Condition d’accès sur inscription, à partir de 3 ans.

.

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 94 40

English :

Get ready for some intense competition and fun with our Mario Kart World tournament on Switch 2! Whether you’re a seasoned driver or a fan of fast-paced racing, this is the tournament for you! Entry requirements on registration, ages 3 and up.

German :

Mach dich bereit für intensive Wettkämpfe und jede Menge Spaß bei unserem Mario Kart World-Turnier auf Switch 2!Ob du nun ein erfahrener Rennfahrer bist oder einfach nur ein Fan von wilden Rennen, dieses Turnier ist genau das Richtige für dich!Zugangsvoraussetzung nach Anmeldung, ab 3 Jahren.

Italiano :

Preparatevi a un’intensa competizione e al divertimento con il nostro torneo di Mario Kart World su Switch 2. Che siate piloti esperti o appassionati di gare frenetiche, questo torneo è per voi! Requisiti di partecipazione all’iscrizione, a partire dai 3 anni di età.

Espanol :

Prepárate para una intensa competición y diversión con nuestro torneo de Mario Kart World en Switch 2. Tanto si eres un piloto experimentado como un simple fan de las carreras rápidas, ¡este torneo es para ti! La inscripción es solo por registro, a partir de 3 años.

L’événement Tournoi Mario Kart World Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-10-07 par Ardennes Tourisme