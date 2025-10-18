Tournoi Mario World Pontarlier

Tournoi Mario World Pontarlier samedi 18 octobre 2025.

Tournoi Mario World

Médiathèque municipale Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Organisé par la Médiathèque Municipale de Pontarlier.

Experts ou débutants, venez participer à un tournoi amical de Mario Kart World sur Switch 2 ! À partir de 8 ans. Gratuit sur inscription à partir du 3 octobre.

Inscription par téléphone ou à la médiathèque. .

Médiathèque municipale Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

English : Tournoi Mario World

German : Tournoi Mario World

Italiano :

Espanol :

L’événement Tournoi Mario World Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS