Tournoi Mario World Pontarlier

Tournoi Mario World
Médiathèque municipale Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Organisé par la Médiathèque Municipale de Pontarlier.
Experts ou débutants, venez participer à un tournoi amical de Mario Kart World sur Switch 2 ! À partir de 8 ans. Gratuit sur inscription à partir du 3 octobre.
Inscription par téléphone ou à la médiathèque. .
Médiathèque municipale Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
