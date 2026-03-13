Tournoi Mariokart + film Plélan-le-Grand
Tournoi Mariokart + film Plélan-le-Grand dimanche 19 avril 2026.
Tournoi Mariokart + film
33 Rue de l’Hermine Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 20:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Le cinéma l’Hermine de Plélan le Grand organise le 19 Avril 2026, un tournoi mariokart à 14 heures, ainsi qu’une projection du film intitulé Mario Galaxy à 19 heures. .
33 Rue de l’Hermine Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 67 33 53 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tournoi Mariokart + film Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Brocéliande