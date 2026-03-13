Tournoi Mariokart + film

33 Rue de l’Hermine Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 20:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Le cinéma l’Hermine de Plélan le Grand organise le 19 Avril 2026, un tournoi mariokart à 14 heures, ainsi qu’une projection du film intitulé Mario Galaxy à 19 heures. .

33 Rue de l’Hermine Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 67 33 53 85

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English :

L’événement Tournoi Mariokart + film Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Brocéliande