TOURNOI MULTI-CHANCES (TMC) DAMES TENNIS CLUB DE CERS

Cers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Mesdames, à vos raquettes ! Le Tennis Club de Cers vous propose une journée de compétition sous le signe du partage avec son Tournoi Multi-Chances (TMC) Féminin.

Ce tournoi est ouvert aux joueuses classées de NC à 30/1. Contrairement à un tableau classique, le format TMC vous assure de disputer plusieurs matchs tout au long de la journée, quel que soit votre parcours dans le tableau. C’est l’occasion idéale de progresser et de rencontrer d’autres passionnées.

Buvette et restauration prévues sur place pour les joueuses et les accompagnateurs.

Limité à 16 joueuses maximum (pour garantir une organisation optimale).

Inscription obligatoire via l’application Ten’Up (ou Team Up) ou par téléphone .

Cers 34420 Hérault Occitanie +33 6 03 48 28 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : TOURNOI MULTI-CHANCES (TMC) DAMES TENNIS CLUB DE CERS

Ladies, grab your rackets! The Tennis Club de Cers invites you to a day of competition and sharing, with its Tournoi Multi-Chances (TMC) Féminin.

L’événement TOURNOI MULTI-CHANCES (TMC) DAMES TENNIS CLUB DE CERS Cers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34