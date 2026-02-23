Tournoi multi-sports

City-stade Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Tournoi multi-sports au city stade de Pleyben.

En cas de mauvais temps, retrouves-nous à la salle du patrimoine (derrière la mairie pour des jeux de sociétés et jeux vidéos). Navette possible au départ de Châteaulin

Ouvert aux jeunes entre 14 et 17 ans. .

City-stade Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi multi-sports

L’événement Tournoi multi-sports Pleyben a été mis à jour le 2026-02-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE