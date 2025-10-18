Tournoi multichance de tennis balles roses Tennis Club Saint-Aubin-sur-Mer



Début : 2025-10-18 09:30:00
fin : 2025-10-18 18:00:00
2025-10-18
Tournoi de tennis 4e série dame. Simple dames double dames et double mixte. 3 matchs par tableau format 6. Bénéfices destinés à la ligue contre le cancer du sein
Tournoi de tennis 4e série dame. Simple dames double dames et double mixte.
3 matchs par tableau format 6.
Bénéfices destinés à la ligue contre le cancer du sein. .
Tennis Club 1 av roger Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 30 42 65 24 sophiesegonzac@gmail.com
English : Tournoi multichance de tennis balles roses
Ladies’ 4th series tennis tournament. Women’s singles, women’s doubles and mixed doubles. 3 matches per table format 6. Proceeds to benefit the Breast Cancer League
German : Tournoi multichance de tennis balles roses
Tennisturnier der 4. Serie Damen. Dameneinzel Damendoppel und gemischtes Doppel. 3 Matches pro Tabelle Format 6. Gewinne für die Liga gegen Brustkrebs
Italiano :
Torneo di tennis femminile di quarta serie. Singolo femminile, doppio femminile e doppio misto. 3 partite per sorteggio a 6 squadre. Il ricavato andrà a beneficio della Lega contro il cancro al seno
Espanol :
Torneo de tenis femenino de 4ª serie. Individuales femeninos, dobles femeninos y dobles mixtos. 3 partidos por cuadro de 6 equipos. Recaudación a beneficio de la Liga contra el Cáncer de Mama
