Tournoi multisport à La Barben City parc La Barben

Tournoi multisport à La Barben City parc La Barben dimanche 19 octobre 2025.

Tournoi multisport à La Barben

Dimanche 19 octobre 2025 de 9h à 11h.

Sous réserve de conditions météo favorables. City parc Chemin de la Carraire La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 11:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Venez vous challenger entre amis au premier tournoi multisport de La Barben !Enfants

Tu as entre 8 et 14 ans et tu aimes le sport ? Alors inscris ton équipe à la première édition du tournoi multisport de La Barben !

3 sports pour t’amuser football, handball et basketball ! .

City parc Chemin de la Carraire La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 18 89 lesfoliesbarbenaises@gmail.com

English :

Come to challenge yourself at the first multisport tournament of La Barben !

German :

Fordern Sie sich mit Freunden beim ersten Multisportturnier in La Barben heraus!

Italiano :

Venite a sfidare i vostri amici al primo torneo multisport di La Barben!

Espanol :

¡Ven a retar a tus amigos en el primer torneo multideporte de La Barben!

L’événement Tournoi multisport à La Barben La Barben a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Massif des Costes