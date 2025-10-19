Tournoi multisport à La Barben City parc La Barben
Tournoi multisport à La Barben
Dimanche 19 octobre 2025 de 9h à 11h.
Sous réserve de conditions météo favorables. City parc Chemin de la Carraire La Barben Bouches-du-Rhône
Venez vous challenger entre amis au premier tournoi multisport de La Barben !Enfants
Tu as entre 8 et 14 ans et tu aimes le sport ? Alors inscris ton équipe à la première édition du tournoi multisport de La Barben !
3 sports pour t’amuser football, handball et basketball ! .
City parc Chemin de la Carraire La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 18 89 lesfoliesbarbenaises@gmail.com
English :
Come to challenge yourself at the first multisport tournament of La Barben !
German :
Fordern Sie sich mit Freunden beim ersten Multisportturnier in La Barben heraus!
Italiano :
Venite a sfidare i vostri amici al primo torneo multisport di La Barben!
Espanol :
¡Ven a retar a tus amigos en el primer torneo multideporte de La Barben!
