Tournoi National Beach Handball Normand Plage de Deauville Deauville 28 juin 2025 09:30

Calvados

Tournoi National Beach Handball Normand Plage de Deauville (proche de la Digue, en face le club ado) Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : 2025-06-28

Début : 2025-06-28 09:30:00

fin : 2025-06-28 16:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Pour sa quatrième édition, le Beach Handball Normand revient sur les planches de Deauville, invitant les passionnés à vivre une expérience sportive unique au bord de la mer. Organisé par la Ligue de Normandie de Handball en partenariat avec le club local AG Deauville HB et la ville de Deauville, ce tournoi national réunit des équipes jeunes et seniors venues de toute la France.

Les équipes s’affronteront dans une ambiance chaleureuse, conviviale et respectueuse, sur des terrains spécialement aménagés sur le sable, face à la mer. Le public peut ainsi admirer des matchs dynamiques et spectaculaires.

Plage de Deauville (proche de la Digue, en face le club ado)

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 35 64 01 47

English : Tournoi National Beach Handball Normand

For its fourth edition, Beach Handball Normand returns to Deauville, inviting enthusiasts to enjoy a unique sporting experience by the sea. Organized by the Normandy Handball League in partnership with local club AG Deauville HB and the town of Deauville, this national tournament brings together young and senior teams from all over France.

Teams compete in a warm, friendly and respectful atmosphere, on specially laid-out sand pitches facing the sea. The public can thus admire dynamic and spectacular matches.

German : Tournoi National Beach Handball Normand

Zum vierten Mal kehrt der Normandie Beach Handball auf die Planken von Deauville zurück und lädt alle Handballbegeisterten zu einem einzigartigen Sporterlebnis am Meer ein. Organisiert wird das nationale Turnier von der Handball-Liga der Normandie in Zusammenarbeit mit dem lokalen Verein AG Deauville HB und der Stadt Deauville. An diesem Turnier nehmen Jugend- und Seniorenmannschaften aus ganz Frankreich teil.

Die Mannschaften treten in einer warmen, freundlichen und respektvollen Atmosphäre auf speziell angelegten Feldern im Sand mit Blick auf das Meer gegeneinander an. Die Zuschauer können so dynamische und spektakuläre Spiele bewundern.

Italiano :

Giunto alla sua quarta edizione, il Beach Handball Normand torna a Deauville, invitando gli appassionati a vivere un’esperienza sportiva unica in riva al mare. Organizzato dalla Normandy Handball League in collaborazione con il club locale AG Deauville HB e la città di Deauville, questo torneo nazionale riunisce squadre giovani e senior provenienti da tutta la Francia.

Le squadre si sfideranno in un’atmosfera calda, amichevole e rispettosa, su campi di sabbia appositamente allestiti di fronte al mare. Il pubblico potrà assistere a partite dinamiche e spettacolari.

Espanol :

En su cuarta edición, el Beach Handball Normand vuelve a Deauville para ofrecer a los aficionados una experiencia deportiva única a orillas del mar. Organizado por la Liga de Balonmano de Normandía en colaboración con el club local AG Deauville HB y la ciudad de Deauville, este torneo nacional reúne a equipos jóvenes y seniors de toda Francia.

Los equipos competirán en un ambiente cálido, amistoso y respetuoso, en campos de arena especialmente dispuestos frente al mar. El público podrá asistir a partidos dinámicos y espectaculares.

L’événement Tournoi National Beach Handball Normand Deauville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville