Tournoi National Billard Français Maison des associations Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-01 09:00 – 18:30

Gratuit : oui Gratuit https://my.weezevent.com/tournoi-national-ffb-cadre-712-master?locale=fr-fr&o=qr-code Tout public

Le Nantes Billard-club organise un grand tournoi national de billard français. Les 24 meilleurs joueurs seront présents. L’occasion pour le public de découvrir le haut niveau du billard français où entrent en jeu stratégie technique et maîtrise du jeu de carambole. Le tournoi se déroule sur 3 jours, 2 jours de tournoi principal et le dernier jour les quarts, demi et finale.Entrée gratuite et vous avez la possibilité de réserver avec le lien suivant :https://my.weezevent.com/tournoi-national-ffb-cadre-712-master?locale=fr-fr&o=qr-codeLes matchs seront filmés et retransmis en direct sur Youtube, ainsi que sur un écran vidéo dans une salle annexe.Pour en savoir plus découvrez le mode de jeu du cadre avec le lien suivant https://youtu.be/HJH10-Sa6Eg?si=AJ5xzzKPByhsjvNI Restauration rapide sur place. Grand parking gratuit sur la place Zola à 100 mètres.

Maison des associations Nantes 44100

0240466654 https://www.nbcnantes.fr