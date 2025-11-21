Tournoi national de blackball Gymnase de Scissy Saint-Pair-sur-Mer

Tournoi national de blackball

Gymnase de Scissy 246 Rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 09:00:00

fin : 2025-11-23 20:00:00

Date(s) :

2025-11-21

À l’occasion de son 20e anniversaire, le club de billard de Saint-Pair-sur-Mer marque les esprits avec l’organisation d’un tournoi national de blackball. Un événement d’envergure qui rassemblera les meilleurs joueurs venus des quatre coins de la France, dans une ambiance à la fois compétitive et festive. .

Gymnase de Scissy 246 Rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 27 48 56 65 christophe.brateau@sfr.fr

English : Tournoi national de blackball

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tournoi national de blackball Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Granville Terre et Mer