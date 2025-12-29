Tournoi national féminin de billard français Châteaudun
Tournoi national féminin de billard français Châteaudun samedi 10 janvier 2026.
Tournoi national féminin de billard français
13 rue de Sancheville Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-10
Tournoi national féminin de billard français à la libre. 18 joueuses en lice s’affronteront dans les locaux de l’Académie Billard Club Dunois (ABCD). Entrée gratuite. Phase qualificative samedi de 9h00 à 17h30 et quarts de finale en soirée. Demi-finales dimanche à 9h00 et finale à 11h00.
13 rue de Sancheville Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire academie.billard.club.dunois@orange.fr
Women’s national free-play French billiards tournament. 18 players will compete on the premises of the Académie Billard Club Dunois (ABCD). Free admission. Qualifying round on Saturday from 9.00 a.m. to 5.30 p.m. and quarter-finals in the evening. Semi-finals on Sunday at 9:00am and final at 11:00am.
L’événement Tournoi national féminin de billard français Châteaudun a été mis à jour le 2025-12-27 par OT GRAND CHATEAUDUN