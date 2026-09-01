Tournoi national – Les chocolatines Squash Club Auvillar
samedi 26 septembre 2026 · Squash Club · Auvillar
Informations pratiques
Auvillar
Tournoi national – Les chocolatines
Squash Club Le Ramier Auvillar Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
5e édition du tournoi national de squash féminin « Les Chocolatines » à Auvillar (PSA Satellite). 2 500 € de dotation, ambiance sportive et action caritative au profit d’Octobre Rose avec un lot d’exception à gagner. Restauration et accès libre.
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Squash Club Le Ramier Auvillar 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 29 16 81 squashclubauvillarais@gmail.com
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English : Tournoi national – Les chocolatines
5th edition of « Les Chocolatines » women’s national squash tournament in Auvillar (PSA Satellite). €2,500 prize pool, sports atmosphere, and a charity initiative for Pink October with an exceptional prize to be won. Catering on site and free admission.
L’événement Tournoi national – Les chocolatines Auvillar a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme des Deux Rives
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