Tournoi national – Les chocolatines Squash Club Auvillar

Informations pratiques

Auvillar

Tournoi national – Les chocolatines

Squash Club Le Ramier Auvillar Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 08:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

5e édition du tournoi national de squash féminin « Les Chocolatines » à Auvillar (PSA Satellite). 2 500 € de dotation, ambiance sportive et action caritative au profit d’Octobre Rose avec un lot d’exception à gagner. Restauration et accès libre.

.

Squash Club Le Ramier Auvillar 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 29 16 81 squashclubauvillarais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi national – Les chocolatines

5th edition of « Les Chocolatines » women’s national squash tournament in Auvillar (PSA Satellite). €2,500 prize pool, sports atmosphere, and a charity initiative for Pink October with an exceptional prize to be won. Catering on site and free admission.

L’événement Tournoi national – Les chocolatines Auvillar a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme des Deux Rives