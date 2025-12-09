Tournoi National MASTERS BILLARD CARAMBOLE Golbey
7 rue du Colonel DEMANGE Golbey Vosges
Tarif : Gratuit
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-09 13:30:00
fin : 2026-01-11 20:00:00
2026-01-09
Un événement proposé par le BILLARD CLUB EPINAL Tournoi National Cadre 71/2 billard Carambole
TOURNOI ELITE DU BILLARD SUR 3 JOURS, COMPTANT POUR LA QUALIFICATION A LA FINALE DE FRANCE MASTERS.
LA COMPETITION REGROUPERA LES 24 MEILLEURS JOUEURS FRANCAIS DONT
– 1X VICE CHAMPION DU MONDE
– 3X CHAMPION D’EUROPE
– 1X DOUBLE CHAMPION D’EUROPE
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE.Tout public
7 rue du Colonel DEMANGE Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 6 30 23 57 85
English :
An event proposed by BILLARD CLUB EPINAL: Tournoi National Cadre 71/2 billard Carambole
3-DAY ELITE BILLIARDS TOURNAMENT, QUALIFYING FOR THE FRANCE MASTERS FINALS.
THE COMPETITION WILL FEATURE THE TOP 24 FRENCH PLAYERS, INCLUDING
? 1X VICE WORLD CHAMPION
? 3X EUROPEAN CHAMPION
? 1X DOUBLE EUROPEAN CHAMPION
REFRESHMENTS AND SNACKS ON SITE.
