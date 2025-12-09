Tournoi National MASTERS BILLARD CARAMBOLE Golbey

Tournoi National MASTERS BILLARD CARAMBOLE

7 rue du Colonel DEMANGE Golbey Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-09 13:30:00

fin : 2026-01-11 20:00:00

Date(s) :

2026-01-09

Un événement proposé par le BILLARD CLUB EPINAL Tournoi National Cadre 71/2 billard Carambole

TOURNOI ELITE DU BILLARD SUR 3 JOURS, COMPTANT POUR LA QUALIFICATION A LA FINALE DE FRANCE MASTERS.

LA COMPETITION REGROUPERA LES 24 MEILLEURS JOUEURS FRANCAIS DONT

– 1X VICE CHAMPION DU MONDE

– 3X CHAMPION D’EUROPE

– 1X DOUBLE CHAMPION D’EUROPE

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE.Tout public

7 rue du Colonel DEMANGE Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 6 30 23 57 85

English :

An event proposed by BILLARD CLUB EPINAL: Tournoi National Cadre 71/2 billard Carambole

3-DAY ELITE BILLIARDS TOURNAMENT, QUALIFYING FOR THE FRANCE MASTERS FINALS.

THE COMPETITION WILL FEATURE THE TOP 24 FRENCH PLAYERS, INCLUDING

? 1X VICE WORLD CHAMPION

? 3X EUROPEAN CHAMPION

? 1X DOUBLE EUROPEAN CHAMPION

REFRESHMENTS AND SNACKS ON SITE.

