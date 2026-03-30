Tournoi National U11-U13 Châtellerault
Tournoi National U11-U13 Châtellerault samedi 30 mai 2026.
Tournoi National U11-U13
avenue des stades Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
.
avenue des stades Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine socfoot86@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi National U11-U13
L’événement Tournoi National U11-U13 Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Tuto Médiathèque Georges Rouault Châtellerault 31 mars 2026
- Permanence Numérique Spéciale Aide à l’achat d’un vélo (Campagne 2026) Centre d’Ozon Châtellerault 1 avril 2026
- CANDIDE Le Nouveau Théâtre Châtellerault 2 avril 2026
- DIEU ET DARWIN salle du verger Châtellerault 2 avril 2026
- Permanences Info Jeunesse à la Médiathèque Rouault Médiathèque Georges Rouault Châtellerault 2 avril 2026