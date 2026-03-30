Tournoi National U11-U13

avenue des stades Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

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avenue des stades Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine socfoot86@gmail.com

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English : Tournoi National U11-U13

L’événement Tournoi National U11-U13 Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne