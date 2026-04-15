Tournoi Odin Longchamps
Tournoi Odin Longchamps jeudi 7 mai 2026.
Longchamps
Tournoi Odin
93 Rue de la Mairie Longchamps Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 09:00:00
fin : 2026-05-07 12:00:00
Date(s) :
2026-05-07
À l’occasion de la fête mondiale du jeu participez au tournoi ODIN, As d’or du jeu de l’année en 2025. .
93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 55 05 02 11 bib.longchamps@gmail.com
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English : Tournoi Odin
L’événement Tournoi Odin Longchamps a été mis à jour le 2026-04-15 par Vexin Normand Tourisme