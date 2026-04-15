Longchamps

Tournoi Odin

93 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 09:00:00

fin : 2026-05-07 12:00:00

Date(s) :

2026-05-07

À l’occasion de la fête mondiale du jeu participez au tournoi ODIN, As d’or du jeu de l’année en 2025. .

93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 55 05 02 11 bib.longchamps@gmail.com

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English : Tournoi Odin

L’événement Tournoi Odin Longchamps a été mis à jour le 2026-04-15 par Vexin Normand Tourisme