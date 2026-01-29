Tournoi Open de Saint-Affrique Saint-Affrique

Tournoi Open de Saint-Affrique

38 bd de la Capelle Saint-Affrique Aveyron

Début : 2026-01-30

fin : 2026-02-21

2026-01-30

Le Tennis Padel Club Saint-Affrique vous attend pour son Open 2026 compétitions, suspense et passion sur tous les courts !

Le Tennis Padel Club Saint-Affrique est heureux d’organiser son Tournoi Open .

3 tableaux et 1 tournoi multi-chances

Séniors Messieurs

Séniors Dames

+45 ans messieurs

TMC Dames 4ème série (le 31 janvier)

Les licenciés peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur TenUp. 10 .

The Tennis Padel Club Saint-Affrique awaits you for its Open 2026: competition, suspense and passion on every court!

