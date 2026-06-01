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Tournoi Open de Tennis Guéthary

Tournoi Open de Tennis Guéthary

Tournoi Open de Tennis Guéthary samedi 6 juin 2026.

Adresse : Chemin du Trinquet

Ville : 64210 Guéthary

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Guéthary

Tournoi Open de Tennis

Chemin du Trinquet Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Le Tennis Club de Guéthary organise le tournoi Open de Tennis, réservés aux licenciés.
Catégories jeunes, simple messieurs, simple dames, 35+ messieurs, 45+ messieurs, 35+ dames.
Entrée libre pour assister au tournoi en semaine à partir de 18h, le week-end toute la journée.   .

Chemin du Trinquet Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 56 16 

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English : Tournoi Open de Tennis

L’événement Tournoi Open de Tennis Guéthary a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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