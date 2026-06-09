Guéthary

Tournoi Open de Tennis

Chemin du Trinquet Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:00:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Le Tennis Club de Guéthary organise le tournoi Open de Tennis, réservés aux licenciés.

Catégories jeunes, simple messieurs, simple dames, 35+ messieurs, 45+ messieurs, 35+ dames.

Entrée libre pour assister au tournoi en semaine à partir de 18h, le week-end toute la journée. .

Chemin du Trinquet Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 56 16

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English : Tournoi Open de Tennis

L’événement Tournoi Open de Tennis Guéthary a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque