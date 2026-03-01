Tournoi Open du C.E.C. Châteauroux

Tournoi Open du C.E.C.

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 16:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Le Cercle de l’Épée de Châteauroux vous accueille à l’occasion du 35ème tournoi Open du C.E.C. qui se déroulera à l’épée séniors masculins et féminines, au gymnase de Belle-Isle.

Le tournoi Open de Châteauroux avance lentement mais sûrement vers la quarantaine puisqu’il abordera fièrement sa 35e dition.

La compétition du 29 mars 2026 est reconduite dans son esprit traditionnel d’opposition sportive mais également avec une particularité d’ambiance, d’accueil, propre au Cercle de l’épée de Châteauroux.

Sa notoriété n’est plus à vanter. C’est la seule compétition de cette envergure dans le département au cours de la saison sportive 2025/2026. Elle est inscrite officiellement au calendrier régional, national, et intégrée au circuit régional épée masculin et féminin de la ligue de la région Centre-val de Loire. Le gymnase de Belle-Isle résonnera ainsi de cliquetis d’épées durant toute la journée de 9 heures 30 à 16 heures 30. .

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 43 39 cercledelepee@orange.fr

English :

The Cercle de l’Épée de Châteauroux welcomes you to the 35th C.E.C. Open tournament in senior men’s and women’s epee, at the Belle-Isle gymnasium.

