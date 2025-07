Tournoi Open Veulettes-sur-Mer

Tournoi Open Veulettes-sur-Mer samedi 19 juillet 2025.

Tournoi Open

Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-19

fin : 2025-08-03

2025-07-19

Tournoi de tennis homologué par la Fédération Française de Tennis

Terrain de tennis de Veulettes sur Mer

Entrée 18 à 20€

Entrée 18 à 20€ .

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 9 75 96 22 47 tcv.veulettes@gmail.com

English : Tournoi Open

Tennis tournament approved by the French Tennis Federation

Veulettes sur Mer tennis court

Entry 18 to 20?

German :

Von der Fédération Française de Tennis anerkanntes Tennisturnier

Tennisplatz in Veulettes sur Mer

Eintritt 18 bis 20?

Italiano :

Torneo di tennis approvato dalla Federazione Francese di Tennis

Campo da tennis di Veulettes sur Mer

Ingresso 18-20?

Espanol :

Torneo de tenis homologado por la Federación Francesa de Tenis

Pista de tenis de Veulettes sur Mer

Admisión de 18 a 20 años

L’événement Tournoi Open Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre