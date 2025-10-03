Tournoi Padel à Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs

Tournoi Padel à Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs vendredi 3 octobre 2025.

Tournoi Padel à Clairvaux-les-Lacs

Chemin des Tilleuls Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

8 équipes max. Organisé par le Tennis Club Clairvalien. A partir de 18h. Tarif 20€/joueur et 10€ le repas. 3 matchs garantis. Inscriptions 06 66 09 08 27 Antoine Hardyau .

Chemin des Tilleuls Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 09 08 27

English : Tournoi Padel à Clairvaux-les-Lacs

German : Tournoi Padel à Clairvaux-les-Lacs

Italiano :

Espanol :

L’événement Tournoi Padel à Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2025-09-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE