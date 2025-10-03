Tournoi Padel à Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs
Chemin des Tilleuls Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-10-03 18:00:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
8 équipes max. Organisé par le Tennis Club Clairvalien. A partir de 18h. Tarif 20€/joueur et 10€ le repas. 3 matchs garantis. Inscriptions 06 66 09 08 27 Antoine Hardyau .
Chemin des Tilleuls Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 09 08 27
