Tournoi Padel P1000 Hommes TARBES Tarbes

2025-09-26

2025-09-28

Horaires des tournois

Vendredi 26 Septembre à partir de 16h30

Samedi 27 Septembre début 9h

Dimanche 28 Septembre début 9h

Événements gratuits

TARBES 25 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 40 02 contact@arsenalpadel.fr

English :

Tournament times

Friday September 26: from 4:30pm

Saturday September 27: 9am start

Sunday September 28: 9am start

Free events

German :

Turnierzeiten

Freitag, 26. September: ab 16.30 Uhr

Samstag, 27. September: Beginn um 9 Uhr

Sonntag, 28. September: Beginn um 9 Uhr

Kostenlose Veranstaltungen

Italiano :

Orari dei tornei

Venerdì 26 settembre: dalle 16.30

Sabato 27 settembre: inizio alle 9.00

Domenica 28 settembre: inizio alle 9.00

Eventi gratuiti

Espanol :

Horario de los torneos

Viernes 26 de septiembre: a partir de las 16.30

Sábado 27 de septiembre: comienzo a las 9h

Domingo 28 de septiembre: inicio a las 9.00 horas

Actos gratuitos

