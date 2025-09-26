Tournoi Padel P1000 Hommes TARBES Tarbes
Tournoi Padel P1000 Hommes TARBES Tarbes vendredi 26 septembre 2025.
Tournoi Padel P1000 Hommes
TARBES 25 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-28
2025-09-26
Horaires des tournois
Vendredi 26 Septembre à partir de 16h30
Samedi 27 Septembre début 9h
Dimanche 28 Septembre début 9h
Événements gratuits
TARBES 25 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 40 02 contact@arsenalpadel.fr
English :
Tournament times
Friday September 26: from 4:30pm
Saturday September 27: 9am start
Sunday September 28: 9am start
Free events
German :
Turnierzeiten
Freitag, 26. September: ab 16.30 Uhr
Samstag, 27. September: Beginn um 9 Uhr
Sonntag, 28. September: Beginn um 9 Uhr
Kostenlose Veranstaltungen
Italiano :
Orari dei tornei
Venerdì 26 settembre: dalle 16.30
Sabato 27 settembre: inizio alle 9.00
Domenica 28 settembre: inizio alle 9.00
Eventi gratuiti
Espanol :
Horario de los torneos
Viernes 26 de septiembre: a partir de las 16.30
Sábado 27 de septiembre: comienzo a las 9h
Domingo 28 de septiembre: inicio a las 9.00 horas
Actos gratuitos
