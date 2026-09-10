Tournoi Padel P1000 Hommes TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Tournoi Padel P1000 Hommes

TARBES 25 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Après une édition 2025 exceptionnelle, le P1000 revient à Arsenal Padel… et cette nouvelle édition promet une nouvelle fois du très grand spectacle !

Rendez-vous pour 3 jours de compétition, d’émotions et de padel de très haut niveau !

AU PROGRAMME :

Les meilleurs joueurs français

Des matchs spectaculaires

Une ambiance de folie

Des animations tout au long du week-end

Un événement à ne surtout pas manquer !

Vendredi à 16h : Qualifications

Samedi à 9h : Tableau principal

Dimanche à 10h : Demi-finale suivie de la finale en début d’après-midi

Que vous soyez joueur, passionné ou simplement curieux de découvrir le padel à son plus haut niveau, bloquez votre week-end dès maintenant !

ACCÈS 100 % GRATUIT !

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TARBES 25 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 40 02 contact@arsenalpadel.fr

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English :

After an exceptional 2025 tournament, the P1000 returns to Arsenal Padel, and this new edition promises to be another spectacular event!

Join us for three days of competition, excitement, and top-level padel!

ON THE PROGRAM:

The best French players

Spectacular matches

A wild atmosphere

Activities throughout the weekend

An event you definitely won’t want to miss!

Friday at 4:00 p.m.: Qualifying rounds

Saturday at 9:00 a.m.: Main draw

Sunday at 10:00 a.m.: Semifinals followed by the final in the early afternoon

Whether you’re a player, a fan, or just curious to experience padel at its highest level, mark your calendar for this weekend now!

100% FREE ADMISSION!

L’événement Tournoi Padel P1000 Hommes Tarbes a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Tarbes|CDT65