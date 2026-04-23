Tournoi PADEL P25 Femmes Le Coucou sportif Cocumont
Tournoi PADEL P25 Femmes Le Coucou sportif Cocumont jeudi 23 avril 2026.
Cocumont
Tournoi PADEL P25 Femmes
Le Coucou sportif 2 Avenue de l’Abouriou Cocumont Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Tournoi PADEL P25 Femmes
Tournoi PADEL P25 Femmes
Sur Inscription. .
Le Coucou sportif 2 Avenue de l’Abouriou Cocumont 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 32 62 96
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English : Tournoi PADEL P25 Femmes
PADEL Tournament P25 Women
L’événement Tournoi PADEL P25 Femmes Cocumont a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Val de Garonne
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