TOURNOI PIERRE CASTANIER – Langogne, 14 juin 2025

Lozère

TOURNOI PIERRE CASTANIER Langogne Lozère

Tarif : 20 EUR

Enfant

Date : 2025-06-14 à 2025-06-15

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-14

Le Sporting Club Langonais propose le 40ème Tournoi de Foot Pierre Castanier.

Catégorie U10-U11 & U12-U13 sur terrain synthétique et sur terrain en herbe.

Une soirée paëlla (sur réservation jusqu’au 11/06), animée par un DJ clôturera la soirée du samedi.

Buvette et restauration sur place durant tout le wek-end.

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 65 40 11 41

English :

Sporting Club Langonais presents the 40th Pierre Castanier Football Tournament.

U10-U11 & U12-U13 categories on synthetic and grass pitches.

A paëlla evening (booking required by 11/06), with DJ entertainment, will close the Saturday evening.

Refreshment and catering on site throughout the weekend.

German :

Der Sporting Club Langonais veranstaltet das 40. Pierre Castanier Fußballturnier.

Kategorie U10-U11 & U12-U13 auf Kunstrasen und auf Rasen.

Ein Paella-Abend (Reservierung bis zum 11.06. erforderlich), der von einem DJ begleitet wird, rundet den Samstagabend ab.

Das ganze Wochenende über werden Getränke und Speisen angeboten.

Italiano :

Lo Sporting Club Langonais organizza il 40° Torneo di calcio Pierre Castanier.

Categorie U10-U11 e U12-U13 su campi sintetici e in erba.

Una serata di paëlla (su prenotazione entro l’11/06), condotta da un DJ, chiuderà la serata di sabato.

Ristoro e ristorazione disponibili per tutto il fine settimana.

Espanol :

El Sporting Club Langonais organiza el 40º Torneo de Fútbol Pierre Castanier.

Categorías U10-U11 y U12-U13 en campos sintéticos y de hierba.

Una velada de paëlla (reserva obligatoria antes del 11/06), amenizada por un DJ, cerrará la velada del sábado.

Refrescos y catering durante todo el fin de semana.

