Tournoi Ping’Entreprises • Tennis de Table de Cusset Maison des Sports Cusset

Tournoi Ping’Entreprises • Tennis de Table de Cusset

Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par joueurs.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le Tennis de Table de Cusset organise pour la première fois un tournoi inter-entreprises de tennis de Table, le vendredi 21 novembre à 19h30.

.

Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes ttcusset@gmail.com

English :

Tennis de Table de Cusset is organizing its first inter-company table tennis tournament, on Friday November 21st at 7.30pm.

German :

Der Tischtennisverein Cusset organisiert am Freitag, den 21. November um 19:30 Uhr zum ersten Mal ein überbetriebliches Tischtennisturnier.

Italiano :

Il Tennis de Table de Cusset organizza il suo primo torneo intersocietario di tennis da tavolo venerdì 21 novembre alle 19.30.

Espanol :

El Tennis de Table de Cusset organiza su primer torneo interempresas de tenis de mesa el viernes 21 de noviembre a las 19.30 horas.

L’événement Tournoi Ping’Entreprises • Tennis de Table de Cusset Cusset a été mis à jour le 2025-10-29 par Vichy Destinations