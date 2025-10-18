Tournoi Pokémon™ Haguenau

Tournoi Pokémon™ Haguenau samedi 18 octobre 2025.

Tournoi Pokémon™

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Affronter des joueurs de tous âges et tout niveaux dans un tournoi de cartes Pokémon™ sur mesure !

Comment participer ?

– Le tournoi nécessite une ID Pokémon à crée en amont sur www.pokemon.com/fr/play-pokemon

– Ramenez vos propres cartes et matériel de jeu (cartes autorisées G H I )

Les cartes européennes sont autorisées ( français, anglais, allemand, espagnol, italien)

Par contre, les cartes japonaises ne seront pas autorisées.

Tournoi organisé et arbitré par Arnaud Stoll (juge officiel et organisateur homologué) en présence d’Aurélie Stoll (qualifiée pour les Championnats Mondiaux Junior en 2025).

Grâce à notre partenaire Dooz TCG, les meilleurs joueurs repartiront avec des boosters récompenses exclusifs ! 0 .

English :

Take on players of all ages and skill levels in a custom Pokémon? card tournament!

German :

Tritt in einem maßgeschneiderten Pokémon?-Kartenturnier gegen Spieler jeden Alters und jeder Spielstärke an!

Italiano :

Affronta giocatori di tutte le età e abilità in un torneo di carte Pokémon? su misura!

Espanol :

Enfréntate a jugadores de todas las edades y habilidades en un torneo de cartas Pokémon? hecho a tu medida

