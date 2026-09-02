AGENDA · Les Achards
Tournoi Pokémon Place Michel Vrignon Les Achards
mardi 20 octobre 2026 · Place Michel Vrignon · Les Achards
Informations pratiques
Les Achards
Tournoi Pokémon
Place Michel Vrignon Espace culturel – Médiathèque Les Achards Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20 16:00:00
Date(s) :
2026-10-20
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Place Michel Vrignon Espace culturel – Médiathèque Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
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English :
L’événement Tournoi Pokémon Les Achards a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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