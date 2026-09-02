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AGENDA · Les Achards

Tournoi Pokémon Place Michel Vrignon Les Achards

mardi 20 octobre 2026 · Place Michel Vrignon · Les Achards

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Michel Vrignon
Adresse
Espace culturel - Médiathèque
Ville
85150 Les Achards
Département
Vendée
Tarif

Les Achards

Tournoi Pokémon

Place Michel Vrignon Espace culturel – Médiathèque Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20 16:00:00

Date(s) :
2026-10-20

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Place Michel Vrignon Espace culturel – Médiathèque Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93  bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

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English :

L’événement Tournoi Pokémon Les Achards a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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