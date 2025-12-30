Tournoi populaire de handball déguisé Châteauneuf-du-Faou
Tournoi populaire de handball déguisé Châteauneuf-du-Faou samedi 28 février 2026.
Tournoi populaire de handball déguisé
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Tournoi Populaire de Hand Ball et Soirée Déguisée
> Le 28 février 2026
> Gymnase de la salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou
> À partir de 18h00
> Organisé par l’USC Handball
L’USC Handball vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition du tournoi populaire, placée sous le signe de la bonne humeur, de l’ambiance et des surprises !
Cette année encore, la soirée sera déguisée créez votre équipe et choisissez un déguisement commun… Original, drôle ou totalement déjanté, tout est permis !
> Qui remportera le tournoi cette année ?
> Qui gagnera le prix du meilleur déguisement ?
Les inscriptions sont ouvertes.
Formez votre équipe et réservez votre place au plus vite. .
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 99 49 91 46
