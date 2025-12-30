Tournoi populaire de handball déguisé Châteauneuf-du-Faou

Tournoi populaire de handball déguisé

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Tournoi Populaire de Hand Ball et Soirée Déguisée

> Le 28 février 2026

> Gymnase de la salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou

> À partir de 18h00

> Organisé par l’USC Handball

L’USC Handball vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition du tournoi populaire, placée sous le signe de la bonne humeur, de l’ambiance et des surprises !

Cette année encore, la soirée sera déguisée créez votre équipe et choisissez un déguisement commun… Original, drôle ou totalement déjanté, tout est permis !

> Qui remportera le tournoi cette année ?

> Qui gagnera le prix du meilleur déguisement ?

Les inscriptions sont ouvertes.

Formez votre équipe et réservez votre place au plus vite. .

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 99 49 91 46

