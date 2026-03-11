Tournoi professionnel squash Salle multisport Gironde-sur-Dropt

Tournoi professionnel squash

Venez découvrir le squash, avec deux tournois professionnels du 01 au 03 mai. PSA masculin, événement ouvert à tout le monde joueurs classés PSA et nationaux. Avec, à la clé, une dotation de 1 000 €. Ce week-end, ce sont 2 tournois que nous organisons avec une seule ambition proposer un super week-end aux joueurs présents. Tu es joueur de squash, tu cherches un tournoi dans une ambiance familiale et chaleureuse… c’est exactement ce qu’on te propose. Les places sont limitées.Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 28 avril 2026. Des matchs de haut niveau avec des joueurs internationaux. Vendredi soir un blind test pour clôturer la première journée. Samedi concert+ grillades. .

Salle multisport Rue du stade Gironde-sur-Dropt 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 31 78 44 Contact@squash-yvon-mau.com

