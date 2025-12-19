Tournoi puzzle Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens
Tournoi puzzle Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens samedi 17 janvier 2026.
Tournoi puzzle
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17 18:00:00
2026-01-17
Faites équipe, assemblez vos pièces… et tentez de reconstituer le puzzle avant les autres !
Organisation, logique, entraide et un brin de rapidité seront vos meilleurs alliés.
Des puzzles, un chrono, plusieurs équipes… et une seule équipe terminera premier ! .
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 86
