Tournoi puzzle Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Tournoi puzzle

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17 18:00:00

2026-01-17

Faites équipe, assemblez vos pièces… et tentez de reconstituer le puzzle avant les autres !

Organisation, logique, entraide et un brin de rapidité seront vos meilleurs alliés.

Des puzzles, un chrono, plusieurs équipes… et une seule équipe terminera premier ! .

